اعتاد معظم البالغين على تمرير مزيل العرق أو مضادات التعرق تحت أذرعهم كجزء من روتين النظافة اليومية وفقا لموقع healthline.
كل من منتجات مزيل العرق ومضادات التعرق تهدف إلى الحفاظ على رائحة جسمك منتعشة ، حتى مع ارتفاع درجة حرارة جسمك وبدء التعرق.
عندما تحصل على احمرار أو حكة أو تقشر الجلد حيث قمت بتطبيق مزيل العرق أو مضاد التعرق ، فهذه علامة على أنك قد تكون لديك حساسية من شيء ما في المنتج.
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التعليقات على كيف تكتشف أنك مصاب بحساسية مزيل العرق؟
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