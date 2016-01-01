هل الخضراوات المجمدة تسبب خطرا صحيا؟

آخر الأخبارالأسرة والطفل › هل الخضراوات المجمدة تسبب خطرا صحيا؟

صورة الخبر: الخضراوات المجمدة
الخضراوات المجمدة


غالبًا ما تُعتبر الخضروات المجمدة بديلًا ميسور التكلفة وملائمًا للخضروات الطازجة وعادة ما تكون أقل تكلفة وأسهل في التحضير فحسب ، بل تتمتع أيضًا بفترة صلاحية أطول ويمكن شراؤها على مدار السنة.

وفقا لموقع healthline ، قد تكون غير متأكد مما إذا كانت الخضروات المجمدة يمكن أن تكون إضافة صحية لنظام غذائي جيد وفي الواقع أظهرت إحدى الدراسات أن سلق الخضار وتجميده لمدة تصل إلى شهرين لم يغير بشكل كبير من محتواهما الكيميائي النباتي.

وتظهر الدراسات أن التجميد قد يؤثر على القيمة الغذائية لبعض الخضروات وبعض العناصر الغذائية المحددة بشكل مختلف ووجدت إحدى الدراسات أن البروكلي المجمد كان أعلى في الريبوفلافين ، مقارنة بالبروكلي الطازج ، في حين أن البازلاء المجمدة كانت أقل في هذا الفيتامين.

بالإضافة إلى ذلك ، في حين كانت البازلاء المجمدة والجزر والسبانخ أقل في بيتا كاروتين ، لم يلاحظ فرق كبير بين الفاصوليا الخضراء المجمدة والسبانخ.

المصدر: موقع healthline

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على هل الخضراوات المجمدة تسبب خطرا صحيا؟

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
29060

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager