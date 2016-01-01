لكسر الملل.. فن تقديم العيدية بطرق جديدة



فن تقديم العيدية بطرق جديدة فن تقديم العيدية بطرق جديدة



تعد العيدية هي اكثر ملاح العيد المبهجة التي ينتظرها الكبير والصغير، ولكن مع الظروف التي نعيشها اليوم لابد من الاحتفال بالعيد بطريقة مختلفة لأبنائك.



فأن فن تقديم العيدية من اكثر الطرق المبهجة ، ونقدم لك اليوم بعد الحيل والطرق التي تسعدك علي تقديم العيدية .



1- الطريقة التقليدية وهي كتابة بعد الكلمات علي النقود.

2- يمكك صناعة كارت بسيط مع كتابة جملة للمعايدة علي الكارت وربط النقود او لصقها بطريقة سهلة .

3- يمكنك وضع العيدية داخل طبق التسالي لأبناءك وكل شخص يبحث عن عيديته حتي يحصل عليها.

4- لعبة البحث عن العيدية من خلال تخبئتها في اماكن مختلفة وكل شخص يبحث عن العيدية.

5-يمكن عمل صندوق بأسم كل طفل ويحتوي علي لعبة وحلوي والعيدية.

قد يعجبك أيضا...

وهذه الطرق قد تكون غير تقليدية لتعويض الاطفال عن عدم الخروج من المنزل وقضاء عيد بدون ملل ، ولن تقتصر العيدية علي الاطفال فقط ولكن يمكن تقديمها للام او للزوجة حتي اذا كانت عيدية رمزية ولكنها لها اثر نفسي كبير علي الاسرة جميعا.