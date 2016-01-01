

سلطة تونة بالفاصوليا الخضراء سلطة تونة بالفاصوليا الخضراء

نقدم لكم طريقة عمل سلطة تونة بالفاصوليا الخضراء بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سلطة تونة بالفاصوليا الخضراء

تونة

فاصوليا خضراء مسلوقة

طماطم

بصل

ثوم مفروم



خل

ليمون

ملح فلفل

فلفل الوان

زيت زيتون

طريقة عمل سلطة تونة بالفاصوليا الخضرا

- قطعي البصل والطماطم والفلفل الملون شرائح واخلطيه مع فاصوليا ثم التونة

- قلبي ليمون مع زيت الزيتون و ثوم وخل وملح وفلفل وضعيهم على الخليط الاول .

- تقلب كل المكونات وتقدم مع العيش البلدى .

