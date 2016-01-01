تلفزيون جديد من سامسونج للاستخدام في الهواء الطلق وخارج المنازل

أعلنت شركة سامسونج Samsung عن جهاز تلفزيون جديد مخصص للاستخدام في الهواء الطلق وخارج المنازل، أطلقت عليه اسم “تيريس” Terrace، ليصبح الأحدث في سلسلة أجهزة تلفزيونات سامسونج “نمط الحياة”، والتي تشمل تلفزيونات فريم Frame وسيرو Sero وسيريف Serif.
ويصدر تلفزيون سامسونج الجديد “تيريس” بشاشة بدقة 4K، ويدعم تقنية HDR10+، مع مستوى سطوع للشاشة 2,000 شمعة لتناسب العمل في ضوء الشمس، مع مقاومة للماء والأتربة بمعيار عزل IP55.
ويتميز تلفزيون سامسونج تيريس (Samsung Terrace) بتصميم معدني، مع معالج كوانتم Quantum 4K، ودعم لتقنية كوانتم Quantum HDR 32X، مع القدرة على تقديم صورة QLED محسنة للعمل خارج المنزل، وزاوية عرض عريضة مانعة للانعكاس.
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