

5 معلومات عن نظارة أبل الذكية 5 معلومات عن نظارة أبل الذكية

أطلقت أبل أول آيفون في عام 2007 لتفتح آفاقا جديدة في عالم الهواتف الذكية، وفي عام 2010 أطلقت أول آيباد ليصبح اليوم أشهر تابلت، وفي 2015 أطلقت الجيل الأول من ساعتها الذكية لتصبح الأفضل في السوق.



وفي 2020، تنوي أبل إطلاق أول نظارة ذكية لها، تناولتها التسريبات عدة مرات باسم Apple Glass AR، وهنا نلخص التسريبات في 5 معلومات كان قد كشف عنها اليوتيوبر جون بروسر.



تصميم تقليدي

تعلمت أبل من تجارب الشركات الأخرى أنّه يجب ألا يشعر المستخدم بحرج أثناء تناول النظارة الذكية، ولا يجب أن تكون ثقيلة وأشبه بخوذة الرأس مثل نظارات الواقع المعزز.

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يُقال إنّ أبل نجحت في جعل نظارتها تبدو تقليدية بنسبة كبيرة، وكانت النماذج الأولية بهيكل بلاستيكي لكن المنتج النهائي قد يضاف إليه معدن.كاميرا LiDARتحتاج النظارة الذكية إلى كاميرا لرؤية البيئة المحيطة والتفاعل معها، ويقال إن نظارة أبل تستخدم كاميرا LiDAR الموجودة في أحدث إصدار من آيباد، وهي كاميرا مميزة قادرة على قياس عمق الأشياء التي يراها المستخدم والتعرف على الأسطح لتكون مناسبة مع تطبيقات الواقع المعزز.بسبب مخاوف التعدي على الخصوصية، اختارت أبل ألا تضيف كاميرات أخرى في النظارة، لكنها قد تتراجع عن ذلك في المنتج النهائي.طريقة العملعلى غرار الجيل الأول من ساعة أبل، لن تتولى النظارة المهام الرئيسية بشكل مستقل، بل تعتمد بشكل أساسي على آيفون متصل بها، أي تطلب وجود آيفون في الجوار طوال الوقت.هذا الوصف يتماشى مع كون النظارة لا تختلف في الوزن والشكل عن النظارات التقليدية، لكن من المتوقع أن تستقل الإصدارات القادمة من النظارة عن آيفون شيئا فشيئا لتصبح منتجا قائما بذاته.اقرأ أيضا تفاصيل شبكة Shoelace الاجتماعية التي تسعى جوجل لإطلاقهاتُستخدم العدستان في عرض المحتوى (الذي يتم معالجته على آيفون) على النظارة ضمن واجهة جديدة تسمى Starboard، ويُقال إنه يمكن التفاعل مع المحتوى بعمل إشارات وإيماءات على الهواء.النظارات الطبيةيُقال إن أبل تخطط لدعم العدسات الطبية التي سيمكن الحصول عليها كإضافات يعتمد سعرها على الوصفة الطبية. وفي الوقت الراهن، لن تتوفر العدسات الشمسية، لوجود صعوبات في تشغيل الشاشات على العدسات الملونة والداكنة.التوفر والسعركان مخططا أن تعلن أبل عن النظارة في الربع الرابع من 2020، لكن قرارات الحكومة الأمريكية المتعلقة بمواجهة فيروس كورونا قد تأخر الموعد إلى أوائل 2021.بكل حال، يقال إن نظارة أبل ستتوفر للبيع بالربع الثالث أو الرابع من 2021، على أن تتوفر بسعر 500$ في أمريكا، بدون تكاليف العدسات الطبية لمن يطلبها.