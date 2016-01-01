

كيفية تشغيل مكيف السيارة دون استهلاك كمية كبيرة من الوقود كيفية تشغيل مكيف السيارة دون استهلاك كمية كبيرة من الوقود

على الرغم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في الصيف، إلا أن كثير من قائدي السيارات يتجنبون تشغيل المكيف أثناء القيادة، والاكتفاء بفتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخل المقصورة، لخفض معدلات استهلاك الوقود.



ويعتقد ملايين الأشخاص بنجاح هذه الطريقة في خفض استهلاك الوقود، إلا أن مايك أيزمان، خبير أنظمة التكييف لدى شركة كونتيننتال يؤكد أن هذه الطريقة ليست مناسبة دائمًا.



وصرح أيزمان لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، قائلاً أن تشغيل المكيف له العديد من الفوائد للسائقين، ومنها مساعدتهم على قيادة خالية من التعب، والقدرة على التركيز أثناء القيادة بصورة أكبر.

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وأضاف الخبير الألماني، أن فتح النوافذ أثناء السير قد يزيد استهلاك الوقود مقارنة بالاستهلاك أثناء تشغيل المكيف، حيث تزيد مقاومة السيارة للهواء عند فتح النوافذ ما يزيد من الجهد المبذول من المحرك.وأكد الخبير على أن القيام بصيانة المكيف بشكل مستمر يساهم على تبريد المقصورة، بدون استهلاك كمية كبيرة من الوقود.ونصح قائدي السيارات بالإكتفاء بضبط المكيف بين 22 و24 درجة مئوية، وضبط تدفق الهواء من الفتحات الوسطي والحيز المخصص للأقدام، حتى ينخفض استهلاك الوقود أثناء تشغيل المكيف.