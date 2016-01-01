على الرغم من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في الصيف، إلا أن كثير من قائدي السيارات يتجنبون تشغيل المكيف أثناء القيادة، والاكتفاء بفتح نوافذ السيارة لتجديد الهواء داخل المقصورة، لخفض معدلات استهلاك الوقود.
ويعتقد ملايين الأشخاص بنجاح هذه الطريقة في خفض استهلاك الوقود، إلا أن مايك أيزمان، خبير أنظمة التكييف لدى شركة كونتيننتال يؤكد أن هذه الطريقة ليست مناسبة دائمًا.
وصرح أيزمان لوكالة الأنباء الألمانية “د ب أ”، قائلاً أن تشغيل المكيف له العديد من الفوائد للسائقين، ومنها مساعدتهم على قيادة خالية من التعب، والقدرة على التركيز أثناء القيادة بصورة أكبر.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على كيفية تشغيل مكيف السيارة دون استهلاك كمية كبيرة من الوقود
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق