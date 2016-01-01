شاهد.. الصين تحل مشكلات الازدحام والوقود بسيارات صغيرة ورخيصة

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شاهد.. الصين تحل مشكلات الازدحام والوقود بسيارات صغيرة ورخيصة

تعاونت شركة Baojun الصينية مع SAIC-GM-Wuling لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة وعصرية، تعالج مشكلتي الازدحام واستهلاك الوقود أثناء التنقل في المدن.



وذكر موقع روسيا اليوم، أن سيارات E300 الجديدة جاءت من Baojun بهياكل صغيرة يبلغ طولها 2625 سم، وعرضها 1647 سم، وارتفاعها 1588 سم، ما يسهل من حركتها في الشوارع المزدحمة، ويجعل من ركنها في الشوارع الضيقة أمرا سهلا.



وتأتي هذه المركبات بنموذجين مزودين بصف أو صفين من المقاعد المخصصة لراكبين أو 4 ركاب، والمميز في تصميمها هو الواجهات الزجاجية العريضة من جميع جهاتها، والتي تمنح الركاب متعة خاصة أثناء التنقل.



كما حصلت على قبضات أبواب مخفية في الهيكل كما في سيارات تسلا، وزودت بمصابيح تعمل بتقنية LED توفر في استهلاك طاقة البطارية


وأتت E300 بمحركات كهربائية صديقة للبيئة بعزم 39 و55 حصانا، وبطاريات ليثيوم متطورة تكفيها لتقطع مسافات تتراوح ما بين 260 و305 كلم بالشحنة الواحدة.



ومن المفترض أن تطرح في السوق الصينية والعديد من أسواق العالم قبل نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بأسعار تتراوح ما بين 7000 و7700 دولار فقط.

المصدر: اخبار اليوم

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