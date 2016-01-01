

ما هو التيربو وكيف تستفيد منه السيارات؟ ما هو التيربو وكيف تستفيد منه السيارات؟

ربما يراها الكثير من متابعي ومحبي عالم السيارات، لكن يجهل معناها والأهمية الكبيرة لها في دعم وزيادة قوة المحركات، وهنا نقصد المحركات التي تعتمد على وقود الاحتراق العادي المتعارف عليها.



ما هو التيربو وكيف تستفيد منه السيارات؟



يعرف بين محبي وملاك السيارات باسم "تيربوتشارجر" أو "توربوتشارجر" (Turbocharger)، أو في اللغة العربية بالشاحن التوربيني، وهو يدعم الكثير من السيارات الحديثة.

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ما هو التيربو؟دون تعقيدات، الشاحن التوربيني هو قطعة يتم إضافتها إلى محرك السيارة، لترتفع قوته الحصانية وعزم الدوران، دون حرق المزيد من الوقود.ويعمل الشاحن التوربيني على دفع المزيد من الهواء داخل المحرك من أجل رفع تحسين عملية احتراق الوقود، حيث يعتمد محرك السيارة علىالهواء من أجل حرق الوقود.وعلى سبيل المثال، السيارات التي تمتلك محرك صغير مكون من 4 اسطوانات، تستطيع توليد قوة مساوية أو أكبر من سيارات أخرى تمتلك محرك بسعة تصل إلى 6 أو 8 اسطوانات، ويمكننا تطبيق الشرح على الطرازات التالية لمزيد من التوضيح:طراز فورد موستنج إيكوبوست موديل عام 2015، يمتلك محرك مكون من 4 اسطوانات مع شاحن توربيني، ويستطيع توليد قوة تصل إلى 310 جصان.ما هو التيربو وكيف تستفيد منه السيارات؟بينما طراز فورد موستنج V6 موديل نفس العام 2015، يمتلك محرك مكون من 6 اسطوانات من دون شاحن توربيني، ومع ذلك ينتج قوة 305 حصان.وتلجأ شركات السيارات إلى هذه القطعة الهامة ليس فقط من أجل زيادة قوة المحرك ودعمه، بل لتحسين معدل استهلاك الوقود، فعلى سبيل المثال، المحرك المكون من 4 اسطوانات مع شاحن توربيني يعتبر أفضل من المحرك الأكبر المكون من 6 أسطوانات من دون تيربو من حيث استهلاك الوقود، لكن القوة تكون متقاربة كثيرًا.