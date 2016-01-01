7 طرق للاحتفاظ بروح العيد فى البيت.. من الزينة لمكالمات فيديو مع العائلة
قد يكون الاحتفال بعيد الفطر هذا العام مختلف بشكل كبير عن الأعوام السابقة، بعد تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، ولجوء الكثيرين إلى العزل المنزلى الذاتي والتباعد الاجتماعي وهو ما يعنى عدم وجود تجمعات عائلية معتادة في مثل هذه المناسبات، بالإضافة إلى أن الاحتفال في الأغلب سيكون مقتصرا على احتفال منزلى .
الاحتفال بالعيد داخل المنزل بيتطلب الحفاظ على روح عيد الفطر قدر الإمكان، مع الحفاظ على الإجراءات الاحترازية المتبعة، وفي هذا التقرير نرصد أبرز الأشياء التى يمكن أن تخلق جو احتفالي بعيد الفطر داخل المنزل.
تزيين المنزل
لا تتخلى أبدا عن تزيين منزلك ووضع لمساتك الخاصة على الديكور لإضفاء نوع من الاختلاف والجذب لأفراد أسرتك، يمكنك الاستعانة بالبلالين الملونة والزينة .
الملابس الجديدة
يمكن لأفراد الأسرة أن تخلق جوا من المرح من خلال ارتداء ملابس متطابقة في المنزل يوم العيد .
كحك العيد
لا تتجاهلى طبق الكحك على سفرتك، فهو العلامة المميزة والأكثر ارتباطا بعيد الفطر، والتى ستمنح أسرتك إحساسا بتقاليد وطقوس العيد .
العيدية
العيدية شىء مهم لأطفالك فاجعليها على رأس أولوياتك يمكن تقديمها من خلال طبق شيكولاتة أو كحك .
فيلم جديد
يمكن أن تجعلى من منزلك دار سينما لعرض فيلم جديد لأفراد أسرتك مع توفير بعض أطباق التسلية والمكسرات.
فيديو كول
قد يكون من أصعب الأشياء التى سنفتقدها خلال عيد الفطر هو التجمعات العائلية لذلك لا تجعلها تفوتك، وخصص وقتا لإجراء مكالمات فيديو مع أفراد عائلتك لتهنئتهم وإشعارهم بقربك منهم.
ألعاب مشتركة
قد تكون الألعاب المشتركة بين الآباء والأطفال من أكثر الأشياء التى يمكنها أن تسعد أطفالنا لذلك حاولى أن تمارسي بعض الألعاب مع أبنائك لأسعدهم في هذا اليوم .
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