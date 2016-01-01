قال مركز الفلك الدولي، إن الدول التي أعلنت السبت أول أيام عيد الفطر، أخطأت في رؤية هلال شوال، ونشر صورتين توضحان سبب الخطأ.
وفي تغريدة على موقع تويتر، قال مركز الفلك الدولي: "هناك استفسارات حول إعلان بعض الدول الإفريقية رؤية الهلال مساء يوم الجمعة، على الرغم من غروب القمر قبل الشمس في جميع دول العالم الإسلامي".
وأوضح المركز أن كوكبي الزهرة وعطارد "كانا متواجدين فوق الأفق الغربي بشكل متقارب جدا ولافت للنظر"، موضحا ذلك على الصورتين اللتين نشرهما، مضيفا أن هذا "قد يكون السبب" في الخطأ الذي وقع.
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التعليقات على مركز الفلك الدولي: لهذا السبب أخطأت بعض الدول بتحري الهلال
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