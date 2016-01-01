حفتر في كلمة للجيش الليبي: كل تركي ومرتزق وخائن هدف مشروع لكم

آخر الأخباراخبار العالم اليوم › حفتر في كلمة للجيش الليبي: كل تركي ومرتزق وخائن هدف مشروع لكم

صورة الخبر: القائد العام للجيش الليبي
القائد العام للجيش الليبي

وجه القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر كلمة للقوات المسلحة الليبية، هنأهم فيها بحلول عيد الفطر وصمودهم أمام الميليشيات المدعومة من تركيا.

قال حفتر في كلمة مسجلة إلى جنوده ممن يقفون أمام الاستعمار التركي الغاشم "يا من تصنعون المجد وترفعون راية العزة وانتم تواجهون هذا المستعمر القادم من قاع قمامة التاريخ الطامع في ثرواتنا والحالم بإعادة ليبيا تحت حكم امبراطورية الجهل والتخلف بعد أن سجد له العملاء والخونة".

وتابع حفتر في رسالته للقوات المسلحة "إلى ضباطنا وجنودنا البواسل إنكم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل الجبهات حربا شاملة ليس فيها إلا النصر..سنقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مدحورا".

وأضاف حفتر أن "كل تركي باغ وكل مرتزق رجيم وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز لصف العدو هو هدف مشروع لنيران قذائفكم..فلا تؤخذكم بهم رحمة ولاشفقة ".

وشدد قائد الجيش الليبي على استمرار القتال في المحاور ضد المستعمر التركي والخونة.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على حفتر في كلمة للجيش الليبي: كل تركي ومرتزق وخائن هدف مشروع لكم

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
94231

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager