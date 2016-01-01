أكد الدكتور محمد منير استشاري امراض النساء والتوليد أن فحص ما قبل الزواج او فحص ماقبل الحمل يمكن ان تقوم به الفتيات قبل الزواج او قبل الحمل ، فبعد الزواج تبدأ السيدات في الترتيب للحمل .
واشار منير في كلمته بندوة "صدي البلد " الي ان الفحص قبل الحمل من اهم الخطوات التي تقوم بها السيدات عند الاستعداد للحمل حيث انها تعطي فرصة لحدوث الحمل وتقليل الاجهاض المتكرر ، وفرصة تقييم الخصوبة جيدا.
وقال إن هذه الفحوصات تحتاج لفحص من الزوج وفحص الزوجة الاطمئنان علي الصحة العامة للمرأة وفحص الهرمونات والاطمئنان علي الخصوبة والاطمئنان بعدم وجود اي مخاطر وزاثية او جينية للتقليل اي حدوث تشوهات للجنين
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على لا تغفلي عنها.. فحوصات يجب القيام بها قبل الزواج.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق