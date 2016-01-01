تعرف على الفرق بين ارتفاع السكر وانخفاضه في الدم



مرض السكري مرض السكري

يعد مرض السكري أحد أكثر الأمراض المزمنة شيوعًا، ويحدث نتيجة وجود خلل في البنكرياس المسؤول عن إفراز هرمون الأنسولين وهو الهرمون المسؤول عن تنظيم نسبة السكر في الدم.



وعلق الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، أن بعض مرضى السكري لا يستطيعون التفرقة بين ارتفاع سكر الدم، وانخفاضه، وبالتالي تحدث مضاعفات وعواقب وخيمة للشخص المصاب.



وأوضح الدكتور وليد الدالي في منشور خاص له عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، أن ارتفاع سكر الدم عن 200 ملج / ديسيلتر له بعض الأعراض المصاحبة، وتشمل:

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1- الشعور بالجفاف.2- التبول بكثرة.3- تنميل الأطراف.4- الإحساس بالخمول.5- الصداع.6- فقدان القدرة على التركيز وضبابية الرؤية.وتابع الدالي، أنه يمكن السيطرة على ارتفاع السكر في الدم بتناول جرعات الأنسولين في موعدها، وتجنب مسببات التوتر والقلق، والحرص على تناول كميات وفيرة من الماء مع ضرورة إتباع أنظمة غذائية صحية.وأوضح الدالي، أن أعراض انخفاض نسبة السكر في الدم التي تكون مؤشرها 70 ملج / ديسيلتر، سيطرأ على المريض بعض الأعراض المصاحبة، وأهمها:1- سرعة نبضات القلب.2- شحوب الجلد.3- كثرة التعرق.4- الشعور بالهبوط والزغللة والإرهاق.وأضاف الدالي، أنه تمكن السيطرة على إنخفاض ضغط الدم عبر تناول حلوى أو مشروب محلى لرفع مستوى السكر بالدم، مع أهمية تعليق محلول يحتوي على الجلوكوز عن طريق الوريد في حالة فقدان المريض للوعي .