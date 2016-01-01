نظافة وجمال.. 4 وصفات لتقشير القدمين بالمنزل



وصفات لتقشير القدمين بالمنزل وصفات لتقشير القدمين بالمنزل

تهتم المرأة في العيد أن تظهر بطريقة مختلفة، وتبدأ الكثيرات في تطبيق الماسكات والمقشرات الطبيعية ونقدم لكي اليوم نقدم بعض وصفات مقشر الملح محلي الصنع لمساعدة أصابعك على البقاء في شكل قمة عندما تكون درجة الحرارة شديدة.



مقشر القدم النعناع المهدئ

1 كوب سكر حبيبات

زيت الزيتون أو زيت جوز الهند

قطرات قليلة من زيت النعناع العطري



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خذ 1 كوب من السكر المحبب وصب في وعاء الخلط. أضف زيت الزيتون أو زيت جوز الهند المفضل لديك تدريجيًا واخلطهما معًا حتى تحصل على قوام رطب قليلًا ولكن محبب. أضف بضع قطرات من زيت النعناع العطري. انقلي المقشر إلى زجاجة جميلة واستخدميه في الحمام أو الدش لتقشير وترطيب وتهدئة القدمين الملتهبة.مقشر منعش لليمون القدم2 كوب سكر حبيبي1/4 إلى 1/3 كوب زيت اللوز أو جوز الهند6-8 قطرات من زيت الليمون العطريامزج السكر وزيت اللوز في وعاء نظيف وجاف وأضف الزيت ببطء حتى تحصل على قوام رملي رطب وناعم. أضف الكثير من زيت الليمون العطري كما هو مفضل واعمل على الأقدام لمدة خمس دقائق قبل شطفه في الحمام. ستشعر قدميك وكأنهما قد تلقيا علاج سبا منعشًا.مقشر الحليب لمعالجة الكعوب المتشققة1 كوب لبن