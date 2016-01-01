أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة فى المنزل.. فيديو

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طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة


كوكيز بالشوكولاتة من الحلويات الشهية التى يعشق تناولها الكثيرون، وبالأخص الأطفال، فيمكنك إعداد و تحضير كوكيز بالشوكولاتة فى المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.

مقادير كوكيز بالشوكولاتة:
2 كوب دقيق
2 بيضة
نصف كوب كاكاو
نصف كوب سكر بودرة
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا

ثلاثة أرباع كوب زبدة
شوكولاتة قطع

طريقة تحضير كوكيز بالشوكولاتة:
ضعى في العجانة الزبدة و السكر حتى يصبح القوام كريميا.
ثم يضاف البيض و البيكنج صودا.
تلم العجينة وتشكل ثم تضاف قطع الشوكولاتة.
ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

المصدر: برنامج على قد الإيد

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