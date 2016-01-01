أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة فى المنزل.. فيديو

كوكيز بالشوكولاتة من الحلويات الشهية التى يعشق تناولها الكثيرون، وبالأخص الأطفال، فيمكنك إعداد و تحضير كوكيز بالشوكولاتة فى المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.
مقادير كوكيز بالشوكولاتة:
2 كوب دقيق
2 بيضة
نصف كوب كاكاو
نصف كوب سكر بودرة
نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا
ثلاثة أرباع كوب زبدة
شوكولاتة قطع
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