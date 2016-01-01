أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة فى المنزل.. فيديو



طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة طريقة عمل كوكيز بالشوكولاتة



كوكيز بالشوكولاتة من الحلويات الشهية التى يعشق تناولها الكثيرون، وبالأخص الأطفال، فيمكنك إعداد و تحضير كوكيز بالشوكولاتة فى المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد.



مقادير كوكيز بالشوكولاتة:

2 كوب دقيق

2 بيضة

نصف كوب كاكاو

نصف كوب سكر بودرة

نصف ملعقة صغيرة بيكنج صودا



ثلاثة أرباع كوب زبدة

شوكولاتة قطع

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طريقة تحضير كوكيز بالشوكولاتة:ضعى في العجانة الزبدة و السكر حتى يصبح القوام كريميا.ثم يضاف البيض و البيكنج صودا.تلم العجينة وتشكل ثم تضاف قطع الشوكولاتة.ثم تدخل الفرن حتى تمام النضج وتقدم.