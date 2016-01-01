تزيين المنزل والألعاب أبرزها.. 10 نصائح لقضاء وقت ممتع فى عيد الفطر



تزيين المنزل تزيين المنزل



فى ظل تفشي فيروس كورونا وزيادة أعداد الإصابات، فرضت الحكومة الكثير من الإجراءات للحد من انتشار الفيروس كالحظر وغلق مراكز التسوق والحدائق والشواطئ.



وتحتفل الأمة الإسلامية غدا، الأحد، بأول أيام عيد الفطر المبارك، فهو من المناسبات التي ينتظرها الكثير من الأسر من أجل الخروج إلى المنتزهات والشواطئ الاستمتاع بالأجواء العائلية، ولكن يختلف عيد الفطر هذا العام عن الأعوام السابقة بسبب انتشار وباء كورونا.



هناك العديد من الأفكار التى تساعدك على قضاء عيد الفطر بشكل مختلف فى البيت ويغنيك عن الخروجات.

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- شاركى أطفالك فى الأنشطة المختلفة التى يحبونها- بث روح التفاؤل والأمل بين أفرد الأسرة- مشاركة الأبناء في عمل الأطعمة المفضلة لديهم- تقديم الهدايا والمفاجآت لأفراد أسرتك- إرشاد الأطفال إلى أن الطعام الصحي هذه الأيام ضرورة لتقوية جهاز المناعة- تزيين المنزل ببعض الأفكار والديكورات البسيطة التى توحى بالعيد- توزيع العيدية بشكل جديد ومبتكر على أطفالك- مشاهدة الأفلام والمسرحيات الكوميدية- مشاركة الأبناء فى الألعاب الإلكترونية- شاركي أطفالك في أنشطة كالرسم والقراءة والأعمال الفنية بالقص واللصق- شراء البلالين والحلوى المفضلة لدى الأبناء وتقديمها بعض التأكد من تطهيرها جيدا- التواصل وتهنئة الأصدقاء والأقارب بحلول العيد من خلال التحدث عن طريق مكالمات الفيديو