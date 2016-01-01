فيديوجراف.. سقوط خلية تصنع أفلامًا مفبركة ضد الدولة

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سقوط خلية تصنع أفلامًا مفبركة

تقوم خلية إخوانية بشمال سيناء مكونة من 11 شخصا بإنتاج أفلاما مفبركة لحساب قناة تليفزيونية تنتج مواد إعلامية تتضمن تحريضا ضد مؤسسات الدولة.



الأجهزة الأمنية تمكنت من تحديد أماكن العناصر الإخوانية الإرهابية القائمة على تنفيذ المخطط والهاربة في دولتي قطر وتركيا وأبرزهم الإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي ومعتز مطر ومحمد ناصر وعبد الله محمد عبد العزيز القادوم وأحمد فهمى خطاب.



أجهزة الأمن اتخذت الإجراءات القانونية ضدهم، ولمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو جراف التالى.

المصدر: elbalad

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