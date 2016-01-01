بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

صورة الخبر: بوابة التعليم الأساسي
بوابة التعليم الأساسي


‎أعلنت بوابة التعليم الأساسى على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة تقييمات آخر العام الدراسي 2019 /2020.

ونشرت بوابة التعليم الأساسي، نتيجة آخر العام لتلاميذ الصفوف "الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي" عام 2020.

اقرأ أيضا | وزير التعليم: إعلان نتيجة أولى و2 ثانوي بعد إجازة عيد الفطر

‎ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن النتيجة على بوابة التعليم الأساسى عبر الخطوات التالية:

- ادخل على http://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages
‎- ادخل الرقم القومي

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
23769

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager