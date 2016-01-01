بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

أعلنت بوابة التعليم الأساسى على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة تقييمات آخر العام الدراسي 2019 /2020.
ونشرت بوابة التعليم الأساسي، نتيجة آخر العام لتلاميذ الصفوف "الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي" عام 2020.
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