بوابة التعليم الأساسي تعلن نتيجة طلاب مدارس القاهرة بالرقم القومي الآن

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‎أعلنت بوابة التعليم الأساسى على موقع مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، نتيجة تقييمات آخر العام الدراسي 2019 /2020.



ونشرت بوابة التعليم الأساسي، نتيجة آخر العام لتلاميذ الصفوف "الثالث، والرابع، والخامس، والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي" عام 2020.



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‎ويمكن لمن يهمه الأمر الاستعلام عن النتيجة على بوابة التعليم الأساسى عبر الخطوات التالية:- ادخل على http://www.cairogovresults.com/Results/DifferentStages‎- ادخل الرقم القومي