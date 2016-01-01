اعترافات مرتزق سوري في ليبيا: حبسونا عندما رفضنا القتال

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اعترافات مرتزق سوري في ليبيا

تعرض "العربية" لأول مرة اعترافات حصرية لمرتزقة سوريين جندتهم تركيا للقتال مع ميليشيات الوفاق في ليبيا.

وكانت تركيا قد نقلت المرتزقة السوريين في رحلات سرية من سوريا إلى ليبيا وخدعتهم بشأن المهام الموكلة إليهم، ليكتشفوا أنها لم تكن الحراسة، بل القتال في أتون الحرب الليبية.

وكشف المرتزق السوري في ليبيا، محمود جاسم المراي، أنه تعرض للاعتقال في سجن "بوسليم" في ليبيا عندما رفض القتال ضد الجيش الليبي.

وقال: "عند وصولنا، نقلونا إلى المقرات في بوسليم، وهناك سألناهم عن الأتراك، وأخبرونا أنه لا يوجد أتراك هنا".

وتابع المراي: "عندما أبلغناهم أننا قدمنا للمشاركة في مهام حراسة للأتراك، نفى الضباط الليبيون هذا نهائيا، وقالوا إننا جئنا للقتال، وسنشارك في المهام القتالية فورا".

وكشف المراي أن المقاتلين السوريين ثاروا عندما عرفوا أنهم سيشاركون في قتال لا ناقة لهم فيه ولا جمل.

وأوضح أنهم تعرضوا للاعتقال في مخابئ تحت الأرض، والتعذيب، كما تعرض بعضهم للقتل.
وأشار المراي في اعترافاته لـ "العربية" أنه فور وصولهم للأراضي الليبية تلقوا أوامر صارمة بمنع التحدث مع أي ليبي أو مغادرة معسكر الحرب إلى العاصمة طرابلس.

https://twitter.com/AlArabiya/status/1263987819657256962

المصدر: alarabiya

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