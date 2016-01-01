يواجه دومينيك كامينجز كبير مستشاري رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون اتهامات بخرق قواعد العزل العام والسفر مئات الأميال من لندن إلى مدينة درم، وذلك عندما ظهرت عليه أعراض فيروس كورونا "كوفيد-19".
كشفت صحيفة "الجارديان" للمرة الأولى عن الواقعة، مؤكدة أن الشرطة البريطانية استمعت إلى كامينجز حول خرق قواعد الإغلاق الحكومي المفروض، وذلك بعد أن شوهد على بعد 264 ميلا من منزله في لندن على الرغم من أنه كان يعاني من أعراض فيروس كورونا.
وبحسب تحقيق مشترك أجرته صحيفتي "الجارديان" و"ميرور" فإن ضباط الشرطة اتصلوا بمستشار جونسون بعد أيام من رؤيته يندفع خارج داونينج ستريت، خلال فترة إصابة رئيس الحكومة بفيروس كورونا في نهاية مارس، حيث يطالب كثيرون الآن باستقالته.
كان ذلك في الوقت الذي أمرت فيه الحكومة الجميع بعدم السفر والتزام المنزل، حيث تقدم أحد الأفراد بشكوى ضد كامينجز بعد مشاهدته في درم.
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التعليقات على رغم شعوره بأعراض كورونا .. كبير مستشاري رئيس وزراء بريطانيا يخرق قواعد العزل ويزور والديه
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