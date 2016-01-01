كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، عن تطورات جديدة بشأن قضية نادي القرن .
وأعلن الغندور ، عبر برنامج زملكاوي ، أن إدارة نادي الزمالك ستقاضي الاتحاد الافريقي السابق بقيادو عيسي حياتو رئيس الكاف وقتها على أزمة منح الكاميرون لقب منتخب القرن بدلا من منتخب مصر .
وأضاف أن الزمالك يمتلك رئيس نادي قوي ولديه خبرة فى الناحية القانوية ، لو وجد تلك اللافتات خطأ سيتم تصحيحه.
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التعليقات على الأبيض يدخل في صراع جديد .. الزمالك يقاضي الاتحاد الأفريقي
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