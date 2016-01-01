الأبيض يدخل في صراع جديد .. الزمالك يقاضي الاتحاد الأفريقي



الإعلامي خالد الغندور الإعلامي خالد الغندور

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، عن تطورات جديدة بشأن قضية نادي القرن .



وأعلن الغندور ، عبر برنامج زملكاوي ، أن إدارة نادي الزمالك ستقاضي الاتحاد الافريقي السابق بقيادو عيسي حياتو رئيس الكاف وقتها على أزمة منح الكاميرون لقب منتخب القرن بدلا من منتخب مصر .



وأضاف أن الزمالك يمتلك رئيس نادي قوي ولديه خبرة فى الناحية القانوية ، لو وجد تلك اللافتات خطأ سيتم تصحيحه.

قد يعجبك أيضا...

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بوضع لافتات على سور النادي بتنصيب الزمالك ناديا للقرن الأفريقي وكتب مسؤولو النادي الأبيض على اللافتات: " الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النادي للجوء للمحكمة الرياضية للمطالبة بالحصول على لقب نادي القرن الافريقي.