الأبيض يدخل في صراع جديد .. الزمالك يقاضي الاتحاد الأفريقي

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صورة الخبر: الإعلامي خالد الغندور
الإعلامي خالد الغندور

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق ، عن تطورات جديدة بشأن قضية نادي القرن .

وأعلن الغندور ، عبر برنامج زملكاوي ، أن إدارة نادي الزمالك ستقاضي الاتحاد الافريقي السابق بقيادو عيسي حياتو رئيس الكاف وقتها على أزمة منح الكاميرون لقب منتخب القرن بدلا من منتخب مصر .

وأضاف أن الزمالك يمتلك رئيس نادي قوي ولديه خبرة فى الناحية القانوية ، لو وجد تلك اللافتات خطأ سيتم تصحيحه.

وقام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور بوضع لافتات على سور النادي بتنصيب الزمالك ناديا للقرن الأفريقي وكتب مسؤولو النادي الأبيض على اللافتات: " الزمالك نادي القرن الحقيقي بالبطولات والانجازات وليس بالمحسوبية والمجاملات".

ويأتي ذلك في الوقت الذي يستعد فيه النادي للجوء للمحكمة الرياضية للمطالبة بالحصول على لقب نادي القرن الافريقي.

المصدر: elbalad

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