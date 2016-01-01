خطوات استلام الأبحاث من الطلاب بالشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية



قطاع المعاهد الأزهرية قطاع المعاهد الأزهرية



أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن خطوات استلام الأبحاث من الطلاب بالشهادتين الإبتدائية والإعدادية بالمعاهد على مستوى الجمهورية.



ونبه قطاع المعاهد الأزهرية، على اتباع الخطوات الإجرائية التالية في تنفيذ التعليمات الواردة:



١ - اللجنة المشكلة من أعضاء الكنترول في كل معهد لاستلام الأيعاث من الطلاب ينتهي عملها في موعد أقصاه يوم

الخميس الموافق ٤ / ٩ /٢٠٢٠م.



٢ـ يتم تسليم هذه الأبحاث من المعهد إلي اللجنة المشكلة بالمنطقة في موعد أقصاه يوم الخميس الموافق ١١ /٢٠٢٠/٩م.



٣ اللجنة المشكلة بالمنطقة تسلم الابحاث إلى لجنة النظام والمراقبة في موعد أقصاه يوم السبت الموافق ١٣/ ١٠٢٠١٩.



٤ - تشكل لجنة تصحيح من رئيس ومساعد وأعضاء للتقييم.



٥ - تبدأ أعمال مركز التصحيح يوم الثلاثاء الموافق ١٦/ ٩/ ٢٠٢٠ م وتنتهي يوم الخميس الموافق ١٨/ ٢٠٢٠/٩م



٦ - يبدا العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة ( الابتدائية / الإعدادية ) اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق ١٠ /٦ /

٢٠٢٠ م حتى يوم الخميس الموافق ٢٥/ ٦ /٢٠٢٠م.

٧ـ تشكل لجنة النظام والمراقة للفصل الدراسي الثائي للعام الدراسي ٢٠١٩ /٢٠٢٠م لكل كنترول على النحو التالى :

ب ـ رؤساء الحجرات / مساعدي رؤساء الحجرات .

أـ رئيس الكنترول / مساعد رئيس الكنترول .

د - أعضاء الفصل الدراسي الثاني :

ج- أعضاء الحاسب الآلى .

يتم الاستعانة بعدد لا يزيد عن نصف أعداد أعضاء الفصل الدراسي الأول ومن غير المنتدبين بالعمل به .

هـ - لجنة النظام والمراقبة التي عدد طلابها ٠٠ ٥ طالب فأقل تشكل من ( رئيس كنرول، مساعد رئيس ، أربعة

أعضاء بمن فيهم عضو الحاسب ) .

و- يندب العمال بلجنة النظام والمراقبة للشهادتين ( الابتدائية / الإعدادية ) بواقع عامل لكل ٦ أعضاء منتدبين فعث للعمل

يعد أدني عامل واحد لكل كنررل بالإضافة إلى ( ٣ عمال حراسة) - عامل سويتش عامل بريد عامل بوابة ) .

٨ـ تسلم نتائج الشهادة ( الابتدائية / الإعدادية ) إلى الإدارة المركزية للامتحانات في موعد أقصاه الخميس الموافق

٢٥/ ٢٠٢٠/٩م تمهبدا للاعتماد.

