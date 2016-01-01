أستاذ جامعي: التعلم عن بعد فى الكليات العملية يحتاج إلى بعض الضوابط

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التعلم عن بعد

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية زراعة جامعة عين شمس، إن التعلم عن بعد في الكليات العملية يحتاج إلى معامل افتراضية لينفذ الطلاب الجانب العملى باحترافية، وهذه من التحديات التي تواجه التعلم عن بعد في مصر.

وأضاف خلال تصريحاته لـ«صدي البلد»، أنه «لابد من توافر الأدوات الحديثة التي يجب أن يستخدمها الطالب لمواكبة سير العملية التعليمة عن بعد»، موضحًا أنه تم تأجيل الجزء العملي لطلاب فرق النقل إلي حين رجوع الدراسة مرة أخري، منوهًا أن التعلم عن بعد تتطور في وقت قصير جدًا منذ تحول التعليم التقليدي إلي تعليم عن بعد.

وأوضح ان الكلية وفرت كثير من الامكانيات التي تساعد الطلاب علي تلقي المعلومات منها توفير صفحات مخصصة لرفع المحاضرات وأيضا الصحفة الرسمية للكلية وغيرها من الأدوات التي تساعد الطلاب على الوصول إلى المحاضرة، مشيرا إلى أهمية العلم والتعلم.

وقامت جامعة عين شمس بإجراءات استباقية تشمل خطة أساسية وأخرى بديلة لمواجهة الأزمة بحيث يتمكن الطالب من متابعة المحاضرات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس وبين الطلاب، إضافة إلى الاطلاع على التكليفات المطلوبة وتسليمها، ومتابعة ما يتم الإعلان عنه من مستجدات من خلال استخدام أنظمة إدارة التعلم الإلكتروني والفصول الافتراضية .

المصدر: elbalad

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