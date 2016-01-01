إعلان جداول امتحانات الفرق النهائية بجامعة طنطا بعد عيد الفطر

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أكد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا، إعلان جداول امتحانات الفرق النهائية في كليات الجامعة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر، مشيرا إلى أنه في إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات سيتم تكليف عمداء الكليات للقيام بوضع جميع الآليات المقترحة لإجراء امتحانات الفرق النهائية.





وأضاف أن الطلاب الوافدين الذين في المراحل النهائية ستطبق عليهم القواعد ذاتها التي تطبق على الطلاب المصريين وذلك في سنوات النقل والسنوات النهائية.



ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعوة لجميع رؤساء الجامعات بالقيام بوضع جداول وتصورات مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.

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وشدد على الجميع ضرورة تقديم المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية في العام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.كما عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري خلال جلسته رقم ٧٠٠، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك حضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وجميع رؤساء الجامعات.