إعلان جداول امتحانات الفرق النهائية بجامعة طنطا بعد عيد الفطر

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › إعلان جداول امتحانات الفرق النهائية بجامعة طنطا بعد عيد الفطر

صورة الخبر: جامعة طنطا
جامعة طنطا

أكد الدكتور الرفاعي مبارك نائب رئيس جامعة طنطا، إعلان جداول امتحانات الفرق النهائية في كليات الجامعة بعد انتهاء اجازة عيد الفطر، مشيرا إلى أنه في إطار قرار المجلس الأعلى للجامعات سيتم تكليف عمداء الكليات للقيام بوضع جميع الآليات المقترحة لإجراء امتحانات الفرق النهائية.


وأضاف أن الطلاب الوافدين الذين في المراحل النهائية ستطبق عليهم القواعد ذاتها التي تطبق على الطلاب المصريين وذلك في سنوات النقل والسنوات النهائية.

ووجه الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدعوة لجميع رؤساء الجامعات بالقيام بوضع جداول وتصورات مقترحة لامتحانات طلاب السنوات النهائية.

وشدد على الجميع ضرورة تقديم المقترحات المتعلقة بسير العملية التعليمية في العام الجامعي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

كما عقد المجلس الأعلى للجامعات اجتماعه الشهري خلال جلسته رقم ٧٠٠، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك بواسطة تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك حضور الدكتور محمد لطيف الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات وجميع رؤساء الجامعات.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على إعلان جداول امتحانات الفرق النهائية بجامعة طنطا بعد عيد الفطر

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
10202

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager