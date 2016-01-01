يحدث الالتهاب الرئوي بسبب التهاب أنسجة الرئة، وتتضمن الأسباب الشائعة لحدوث الالتهاب الرئوي التعرض للمهيجات المنقولة بالهواء في العمل أو بسبب اتباع عادات غير صحية كالتدخين، وتناول علاجات السرطان.
وعادة ما يصاحب الالتهاب الرئوي صعوبة التنفس، وسعال جاف غير مصحوب بمخاط، ويمكن الكشف عن الالتهاب الرئوي عبر إجراء اختبارات محددة، فيما يركز العلاج على تجنب المهيجات وتقليل الالتهاب، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.
أعراض الالتهاب الرئوي :
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التعليقات على ضيق التنفس والسعال .. تعرف على أبرز أعراض الالتهاب الرئوي
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