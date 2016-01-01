ضيق التنفس والسعال .. تعرف على أبرز أعراض الالتهاب الرئوي



أعراض الالتهاب الرئوي أعراض الالتهاب الرئوي

يحدث الالتهاب الرئوي بسبب التهاب أنسجة الرئة، وتتضمن الأسباب الشائعة لحدوث الالتهاب الرئوي التعرض للمهيجات المنقولة بالهواء في العمل أو بسبب اتباع عادات غير صحية كالتدخين، وتناول علاجات السرطان.



وعادة ما يصاحب الالتهاب الرئوي صعوبة التنفس، وسعال جاف غير مصحوب بمخاط، ويمكن الكشف عن الالتهاب الرئوي عبر إجراء اختبارات محددة، فيما يركز العلاج على تجنب المهيجات وتقليل الالتهاب، وفقا لما جاء في موقع "مايو كلينك" الطبي.



أعراض الالتهاب الرئوي :

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ومن أبرز أعراض الالتهاب الرئوي شيوعًا هو ضيق التنفس الذي قد يكون مصحوبًا بسعال جاف، وفي حال عدم الكشف عن الالتهاب الرئوي، أو تركه بلا علاج، قد تصاب تدريجيًا بالتهاب رئوي مزمن قد يسبب تندبًا (تليفًا) في الرئتين، ومن الأعراض التي تشير بالتهاب الرئة، ما يلي:1- ضيق النفس2- سعال3- الإرهاق4- فقدان الشهية5- فقدان الوزن غير المقصود