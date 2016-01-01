مصير كل خاين.. أحمد موسى ينشر صورة إعدام الإرهابى هشام عشماوي

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صورة الخبر: اعدام الإرهابى هشام عشماوى
اعدام الإرهابى هشام عشماوى

نشرت الصفحة الرسمية للاعلامى أحمد موسى لحظة إعدام الارهابى هشام عشماوي المتهم بارتكاب عدد من الحوادث الارهابية ضد قوات الجيش والشرطة وظهر اليوم فى الحلقة 29 من مسلسل الاختيار الذى يجسد حياة الشهيد البطل احمد منسى الذى استشهد فى كمين البرث.

وكتب الاعلامى أحمد موسى على صفحته : مصير كل خاين .. مصير كل إرهابي .. مصير كل عميل .. مصير من يبيع وطنه .. مصير كل إخواني مجرم .. هذه نهاية الخيانة للمجرم هشام عشماوي .. في الطريق لغرفة الإعدام .. حق كل شهيد القصاص من القتلة .

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المصدر: elbalad

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