وجد باحثون أميركيون في دراستين على القرود نشرتا، الأربعاء، دليلا علميا أوليا على أن التعافي من مرض كوفيد-19 ربما يحمي من معاودة الإصابة بفيروس كورونا الجديد، وهي إشارة على احتمال نجاح اللقاحات التي يتم تطويرها.
وفي إحدى الدراستين الجديدتين نقل الباحثون مرض كوفيد-19، الناجم عن الإصابة بـفيروس كورونا الجديد، إلى 9 قرود، وبعد تعافيها حاول فريق البحث إصابة القرود بالفيروس مرة أخرى لكنها لم تصب بالمرض مجددا.
وقال الباحث بمركز علوم الفيروسات وأبحاث اللقاح في مستشفى تابع لجامعة هارفارد، دان باروخ، الذي نُشرت أبحاثه في دورية "العلوم" إن النتائج ترجح أن القرود "كونت مناعة طبيعية تحمي من إعادة الإصابة".
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التعليقات على دراستان.. إمكانية تكون أجسام مضادة تقي من عودة كورونا
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