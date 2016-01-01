

نيسان تساعد اليابان بالأقنعة ضد كورونا نيسان تساعد اليابان بالأقنعة ضد كورونا

قررت شركة نيسان لصناعة السيارات تخصيص جزء من عمالها لإنتاج أقنعة واقية لحماية العاملين في القطاع الصحي ضد الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وتخطط نيسان لصناعة 2500 قناع طبي شهريا في مركز نيسان التقني وكذلك مصنع يوكوهاما بالإضافة لمركز نيسان للأبحاث.



كما تعتزم نيسان تصنيع ابتكارات جديدة تساعد بها الشركات المصنعة لأجهزة التنفس وأجهزة القلب والرئة لمساعدة الحكومة اليابانية لمواجهة فيروس كورونا.

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وتبحث نيسان عن زيادة إنتاج الأقنعة والأجهزة الطبية من أجل المساهمة بشكل فعال في الحد من انتشار فيروس كورونا والسيطرة عليه.ولا تعد مساهمة نيسان في اليابان هي الوحيدة لها بل قامت بذلك أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية وأنتجت أقنعة واقية للعاملين في القطاع الصحي هناك.كما تتعاون نيسان في إسبانيا لتصنيع أجهزة تنفس بالتعاون مع مستشفى دو سانت باو وكذلك أحد الشركات الهندسية والتكنولوجية.وتتواصل جهود نيسان ولكن هذه المرة في بريطانيا وتتمكن الشركة من تسليم 100 ألف قناع أسبوعياً للقطاع الطبي في المملكة البريطانية.وتشارك شركات السيارات بشكل رئيسي في الحرب على فيروس كورونا القاتل الذي تسبب في تغيير الحياة على وجه الأرض منذ بداية عام 2020.