

خطوات بسيطة تمنح سيارتك رائحة طيّبة دائماً خطوات بسيطة تمنح سيارتك رائحة طيّبة دائماً

يعاني بعض قائدي السيارات من انتشار الروائح داخل سياراتهم خاصة مع قدوم فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، ويرجع ذلك إلى كثير من الأسباب ومنها ترك أطعمة داخلها، أو نقل الحيوانات الأليفة، أو تراكم النفايات.



ونقدم لكم اليوم أهم النصائح التي تساعد على منع ظهور الروائح الكريهة في السيارة، وهي كما يلي:



– عدم ترك بقايا الأطعمة والقمامة داخل السيارة

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– عدم ترك السيارة متسخة وغسلها بشكل دوري خاصة الأماكن المخفية والضيقة– نظّف سجاد السيارة بانتظام، حيث تحمل أقدامنا الكثير من الأوساخ، وسيؤدي إخراجها من السيارة إلى التخلص من الروائح الكريهة– فرك المفروشات بورقة مجفف، سيؤدي ذلك إلى إبقاء رائحة سيارتك نظيفة– تنظيف فتحات المكيف بصورة منتظمة– المداومة على استخدام معطرات الجو العادية التي تباع في الأسواق ومراكز التنظيف– قم برش سيارتك من الداخل بصودا الخبز/ Baking Soda، واتركه داخل السيارة يوماً كاملاً، ثم قم بتنظيف الصودا.– ضع كمية من حبيبات البن داخل السيارة، حيث أنها تعمل على امتصاص الروائح الكريهة– حافظ عل شمعة معطرة داخل سيارتك، لأن الشموع المعطرة تنشر روائح مختلفة