توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في المملكة لهذا السبب

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توقعات بارتفاع مبيعات السيارات في المملكة لهذا السبب

كشف رئيس لجنة التجارة بغرفة تجارة وصناعة الشرقية هاني العفالق، عن توقعه بارتفاع حركة مبيعات السيارات في السوق السعودي خلال الفترة القادمة.

وأوضح رئيس لجنة التجارة أنه على الرغم من التأثير السلبي الضخم من أزمة كورونا على سوق مبيعات السيارات، إلا أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في المبيعات، وذلك بسبب قرار زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% مقابل 5%.

وصرح “العفالق” وفقاً لصحيفة عكاظ، قائلاً: إن “المستهلك الراغب في الشراء يحاول اقتناص الفرصة قبل التطبيق الفعلي لضريبة القيمة المضافة مطلع يوليو القادم، الأمر الذي قد يرفع أسعار المركبات بشكل نسبي”.

وأشار المسؤول إلى أنه “يوجد حاليًا طلب ملحوظ على المركبات مع نمو في الحركة الشرائية، إلا أنه مؤقت”، مرجحًا أن تبدأ الحركة الشرائية في التراجع مع نهاية يونيو المقبل مع بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة الجديدة.

المصدر: المربع نت

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