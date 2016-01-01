

مسلسل الاختيار يجتاح الإنترنت بـ"ملحمة البرث" مسلسل الاختيار يجتاح الإنترنت بـ"ملحمة البرث"

حتى قبل أن تبدأ الحلقة الأهم من مسلسل "الاختيار" الذي يحكي قصة مقتل ضابط مصري في سيناء، ارتفع منسوب الاهتمام على الإنترنت إلى مستويات غير مسبوقة بالنسبة لأي عمل درامي عربي.



والحلقة الحاسمة من هذا المسلسل تحمل رقم 28 واسم "محلمة البرث"، وبثتها القنوات الفضائية العربية مساء الخميس.



وحرص معدو المسلسل على إطلاق عنوان لكل حلقة في العمل، رغم أنه يتحدث عن قصة واحدة.

وينتاول مسلسل "الاختيار"، الذي يعتبر دراما توثيقية، قصة الضابط المصري الراحل أحمد منسي، الذي قتل في هجوم إرهابي في منطقة البرث بسيناء عام 2017.وتدور الحلقة الـ28 حول تصدي وحدة في الصاعقة المصرية لهجوم إرهابي على موقع عسكري في منطقة البرث، حيث قاتل عناصر القوة حتى الرمق الأخير، قبل وصول الإمدادات إليهم.وكتب مخرج المسلسل بيتر ميمي، قبل عرض الحلقة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "رجاء لمن يعرف أحد من أهالي شهداء حادث البرث، يقنعه ألا يشاهد على حلقة الغد".وأضاف: "أنا أعتذر مبدأيا على صعوبة الحلقة، حاولت قدر المستطاع أقلل بشاعة ما حصل، لكن في نفس الوقت كان من الضروري أن تعرف الناس كلها أنهم أبطال ووقفوا ودافعوا عن الأرض والكمين مع زملائهم لآخر نفس".كما قررت شركة "المتحدة للخدمات الإعلامية"، إحدى الجهات المساهمة في إنتاج المسلسل، بث الحلقة 28 من دون فواصل إعلانية، في سابقة إعلامية خلال شهر رمضان.ونشر بطل المسلسل أمير كرارة، الذي يؤدي دور منسي، تغريدة نشره فيها صورة تظهر حلول وسم "ملحمة البرث" في المرتبة الثالثة الأكثر تداولا على مستوى العالم، في موقع "تويتر".وكتب كراره في التغريدة: "رجالنا العالم يحكي عنهم".ولم يكن هذا الوسم الوحيد الذي انتشر، الخميس، إذ انتشرت العديد من الأوسمة الأخرى مثل "الاختيار" و"منسي" و"المنسي" و"عسكري هرم"، واحتلت قائمة الوسوم الأكثر تداولا في "تويتر" داخل مصر، وظلت متداولة على نطاق واسع حتى صباح الجمعة، بمئات الآلاف من التغريدات.وتوزعت التغريدات بين الإشادة بجنود الجيش المصري الذين واجهوا عناصر الإرهاب في سيناء بكل قوة، والثناء على فريق عمل المسلسل.ولدى تصفح عمليات البحث الأكثر في عملاق محركات البحث "غوغل"، أظهرت بيانات الأخير أن موضوعات المسلسل مثلت 12 من أصل 20 موضوعا هي الأكثر بحثا في مصر.وتفاعل فنانون ونقاد مع الحلقة، مشيدين بأداء فريق عمل مسلسل الاختيار، ودور جنود الجيش المصري في حماية البلاد من الأخطار.بعد فيض المشاعر منذ حلقة الأمس.. وردود الفعل بعد حلقة اليوم.. هذا الاحتفاء العظيم بشهدائنا وأبطالنا.أفاتار جديد.راسنا مرفوعة بأبطال ملحمة البرث اللي وقفوا للمرتزقة الارهابيين وقالوا مصر لن يدخلها خسيس وجبان وقتلوا منهم عشرات .. بكينا البطولة والشجاعة والرجولةأجيال مصر عرفت بطولة الصاعقة المصريةوبعد الحلقات الأولى للمسلسل، بدا أنه نال إعجاب المشاهدين والنقاد على حد سواء.وقال الناقد الفني المصري طارق الشناوي في وقت سابق لـ"سكاي نيوز عربية"، إن "الاختيار عمل مهم جدا، فهو يقدم شخصية الشهيد أحمد منسي من خلال طريقة مميزة تجمع بين الوثائقية والدراما، وهذا أمر يحسب له".واتفق معه أيضا، الناقد الفني المصري مصطفى الكيلاني، الذي قال إن مخرج العمل "بدد المخاوف من احتمال وجود مشكلة في البناء الدرامي للمسلسل، الذي تحمست الناس لمشاهدته







