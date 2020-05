7 أطعمة تُضعف الجهاز المناعي 7 أطعمة تُضعف الجهاز المناعي

جهاز المناعة أكبر حليف لجسم الإنسان عندما يكون مريضًا، إذ يساعد في التغلب على نزلات البرد والإنفلونزا دون مساعدة طبية.



الشيء الوحيد الذي يجب عليك القيام به لمساعدة جسمك على مقاومة المرض هو تعزيز جهاز المناعة وإعطائه الفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية التي يحتاجها.



ويتضمن ذلك الحفاظ على التغذية المثلى أثناء المرض، وتجنب الأطعمة التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الأعراض وتجعلها أسوأ، والتي من بينها الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الهيستامين، والتي تسبب التهابًا واحتقانًا إضافيين في الجسم؛ فضلا عن الأطعمة التي تؤدي إلى جفاف الجسم، لأنها تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم.

وفيما يلي قائمة بالأطعمة التي يجب تجنبها للتعافي من المرض بشكل أسرع، بحسب ما جاء في تقرير لموقع Eat This, Not That الأمريكي.1- الأفوكادوتجنب تناول الأفوكادو، إذ قد يكون من الصعب هضم المحتوى عالي الدهون إذا كانت معدتك غير مستقرة. ناهيك عن أن هذه الفاكهة الدهنية غنية بالهيستامين، مما يعني أن استهلاكها بكميات كبيرة يمكن أن يجعل الاحتقان أسوأ.2- الخبزقد تشعر بالارتياح بعد تناول الخبز بشكل طبيعي، ولكن حتى أولئك الذين لديهم حساسية طفيفة تجاه الجلوتين قد يعانون من التهاب بعد تناول القمح.ومن الأفضل تجنب من الغلوتين حتى تتعافى أسرع لأن الالتهاب يمكن أن يؤدي إلى زيادة في إنتاج المخاط.3- الحلوىمن المحتمل أن يكون هذا بديهيًا، تخلص من الأطعمة السكرية عالية المعالجة عندما تكون مريضًا أو ستستغرق وقتًا أطول للتعافي.إذ يسبب استهلاك السكر التهابًا يمكن أن يضعف إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تحارب العدوى.4. البطاطا المقليةالأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية تسبب التهابًا في الجسم في كل مرة تستهلكها، وهو أمر ضار بشكل خاص عندما تكون مريضًا.أيضا، إذا كنت تشعر بتوعك في معدتك، لا ينصح بتناول الأطعمة المقلية الدهنية، إذ تستغرق الأطعمة الغنية بالدهون وقتًا أطول في الهضم.5- اللبنلقد ثبت أن الحليب الكامل يحفز إنتاج المخاط، وهو عكس ما تريده عندما تكون مريضًا.يمكن لمنتجات الألبان أن تكثف المخاط مؤقتًا، مما يؤدي إلى بقاء مسببات الحساسية في جسمك لفترة أطول.6- القهوةقد تشعر أنك بحاجة إلى تعزيز الكافيين الإضافي أكثر من أي وقت مضى عندما تكون مريضا، لكن شرب القهوة فكرة سيئة للغاية.إذ أن الكافيين مادة مدرة للبول، مما يعني أنه يجعل جسمك أكثر جفافا بشكل أسرع، ويزداد ذلك سواء في حال ما كنت تعاني من أعراض أخرى مثل الحمى أو هضم مضطرب.7- البيتزاتتكون البيتزا من 3 أشياء يمكن أن تجعل أعراض البرد أسوأ، لذا فهي تهديد ثلاثي لجهود التعافي.إذ سيجعلك الغلوتين والكربوهيدرات في العجين والدهون ومنتجات الألبان مفي الجبن والهيستامين في صلصة الطماطم تشعر بالبطء والإعياء أكثر.