

موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 22-5-2020 موجز الاقتصاد المصرى اليوم الجمعة 22-5-2020

شهد اليوم الجمعة 22-5-2020، الإعلان عن عدد كبير من الأخبار الاقتصادية المهمة سواء المحلية أو العالمية، وجاءت أبرزها إعلان وزارة المالية نجاح مصر في العودة إلى سوق السندات الدولية من خلال تنفيذ وبنجاح أكبر إصدار دولى للسندات الدولية تقوم به جمهورية مصر العربية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة)، كما أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انتهاء الوزارة، من إعداد اشتراطات وطرق اختبار إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، والتى تم اعتمادها من وزارة الصحة، حيث تم تعميم هذه الاشتراطات على مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة للالتزام بها فى عمليات الإنتاج وبما يتيح تصنيع كمامات تحقق الأمن والسلامة للمواطنين.







وزير المالية يعلن عن أكبر طرح للسندات بـ5 مليارات دولار

نجحت مصر ممثلة في وزارة المالية في العودة إلى سوق السندات الدولية وبقوة بأكبر طرح ،وذلك على الرغم من الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم وأسواق المال مؤخرا بسبب تداعيات جائحة كورونا Covid-19، حيث استطاعت وزارة المالية تنفيذ وبنجاح أكبر إصدار دولى للسندات الدولية تقوم به جمهورية مصر العربية بقيمة 5 مليارات دولار على ثلاث شرائح ( 4 -12- 30 سنة) وبقيم مصدرة تبلغ 1.25 مليار دولار، و 1.75 مليار دولار، و 2 مليار دولار على التوالي وبأسعار عائد جيدة جدًا فى ضوء التقلبات التى تشهدها أسواق المال العالمية مؤخراً وارتفاع درجة المخاطر وعدم اليقين من قبل المستثمرين.



وبحسب بيان لوزارة المالية، شهد الطرح منذ بدايته تزايدًا مستمرًا وقويًا لطلبات الشراء من قبل المستثمرين الأجانب من جميع المناطق والدول، حيث وصل حجم طلبات الاكتتاب من قبل المستثمرين الأجانب إلى أكثر من 9 مليارات دولار بعد ساعتين ونصف الساعة فقط من بدء الاكتتاب والإعلان عن الطرح من القاهرة، بينما وصل حجم طلبات المستثمرين إلى أكثر من 22 مليار دولار فى المراحل النهائية للطرح وقبل الإغلاق.





وزيرة الصناعة تعلن الانتهاء من إعداد اشتراطات إنتاج الكمامات القماش

أعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انتهاء الوزارة، من إعداد اشتراطات وطرق اختبار إنتاج الكمامات المصنوعة من القماش، والتى تم اعتمادها من وزارة الصحة، حيث تم تعميم هذه الاشتراطات على مصانع الغزل والمنسوجات والملابس الجاهزة للالتزام بها فى عمليات الإنتاج وبما يتيح تصنيع كمامات تحقق الأمن والسلامة للمواطنين وتقلل الآثار الناتجة عن الاختلاط فى ظل قرار الحكومة ببدء تنفيذ خطة التعايش مع فيروس كورونا، موكدةً حرص الوزارة على إتاحة هذه النوعية من الكمامات والتى يمكن استخدامها لمدد طويلة بأسعار مناسبة لكافة المواطنين.



وفى هذا الإطار قال المهندس أشرف عفيفي رئيس هيئة المواصفات والجودة، إن اشتراطات تصنيع الكمامات القماش حددت نوعية الخامات والصبغات المسموح بها إلى جانب التصميم الخارجي للكمامة ومعايير الكفاءة، مشيراً إلى أن الخامات المسموح بها لتصنيع الكمامات القماش يجب أن تكون خامات محققة الاشتراطات الصحية التي تحقق الآمان والسلامة للمستهلك وتكون خالية من الوبرة (Zero lint ) منعًا لتعرض الجهاز التنفسي لمشاكل صحية وخاصة لأصحاب الأمراض التنفسية المُزمنة وخالية من المواد والصبغات المسرطنة والمعادن الثقيلة والمواد الضارة مع التأكيد بأن تكون الأقمشة ذات كفاءة عالية للحماية من نفاذ الفيروسات وتكون غير منفذة للماء والسوائل لمقاومة الرذاذ.



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