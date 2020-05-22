

أسعار الذهب في مصر اليوم 22 مايو تواصل تراجعها.. والعيار يفقد 3 جنيهات أسعار الذهب في مصر اليوم 22 مايو تواصل تراجعها.. والعيار يفقد 3 جنيهات

واصلت أسعار الذهب في مصر اليوم، نراجعها خلال تعاملات اليوم الجمعة 22 مايو 2020، بقيمة بلغت نحو 3 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.







وتنشر «بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب المحلية، وقد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.

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وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 760 جنيها، وعيار 18 نحو 651 جنيها، وعيار 24 نحو 868 جنيها، والجنيه الذهب سجل نحو 6080 جنيها.وارتفعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات الأربعاء، بقيمة تراوحت بين 7 و9 جنيهات في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.يأتي ذلك، بعد تراجع أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات الثلاثاء، بقيمة تراوحت بين 9 جنيهات و12 جنيها في سعر جرام الذهب الواحد دون المصنعية.وكانت أسعار الذهب في مصر، شهدت زيادة تاريخية خلال تعاملات الأثنين، بقيمة تراوحت بين 10 جنيهات و13 جنيها، وسجلت أسعار الذهب العالمية أعلى سعر لها منذ عام 2013، بينما سجلت أسعار الذهب المحلية أعلى سعر تاريخي لأسعار الذهب في مصر.وأصدر مجلس الوزراء، قرارا بفرض حظر التجوال داخل جمهورية مصر العربية على كافة الطرق العامة، من الساعة 9 مساءا وحتى الساعة 6 صباحا، وإيقاف كافة وسائل مواصلات النقل العام، وغلق المحال من ٥ مساء حتى ٦ صباحا.وتعمل محلات الذهب والمجوهرات على مستوى الجمهورية من الساعة 10 صباحآ وحتى الساعة 5 مساءً.