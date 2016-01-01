الأحد أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول الإسلامية



عيد الفطر عيد الفطر

أعلنت عدد من الدول العربية والإسلامية اليوم الجمعة، أن غدا السبت هو المكمل لشهر رمضان، فيما سيكون يوم الأحد غرة شهر شوال، عقب تعذر رؤية الهلال.



وأفاد الرائي الفلكي السعودي عبد الله الخضيري اليوم الجمعة، بعدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال، ليكون غدا السبت مكملا لشهر رمضان، ويوم الأحد بعد غد أول أيام عيد الفطر السعيد.



وأشارت كل من الإمارات والكويت وقطر، إلى أن الأحد هو غرة شهر شوال في البلاد، عقب تعذر رؤيته فيها.

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من جهتها، كانت تونس أول دولة عربية تحدد موعد العيد رسميا بالاعتماد على الحسابات الفلكية، إذ اعتبرت أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم الجمعة وبذلك يكون الأحد أول أيام العيد.من جهتها، نقلت صحيفة "الراصد" السعودية، إعلان 6 دول حتى الآن، عدم ثبوت رؤية هلال شهر شوال اليوم، ما يعني أن غدا السبت هو المتمم لشهر رمضان المبارك، وأن الأحد 24 مايو هو أول أيام عيد الفطر.