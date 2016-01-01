أكد الشيخ الشحات العزازي من علماء الأزهر الشريف، أنه يجب أن نحسن التوكل الكامل على الله سبحانه وتعالى، مع الأخذ بالأسباب .
وأضاف العزازي، خلال لقائه مع الإعلامي «حمدي رزق» في برنامج «نور النبي» المذاع على قناة « صدى البلد»، إن الإنسان بطبيعته خطاء، والله خلقه ويعلم ذلك، لذلك فتح لعباده باب التوبة، ومن أقبل على ربه، يقبله الله.
وأوضح العزازى، إن الإنسان المقصر، لايزال أمامه فرصة للتوبة، وعليه بإستغلال الساعات المتبقية من شهر رمضان قبل انقضائه، ويبدأ بالتضرع والعودة لله.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على العزازي يشرح كيفية التوكل على الله والأخد بالأسباب
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق