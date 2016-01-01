

السعودية: منع التجول الكامل يبدأ من الساعة الـ5 عصر اليوم السعودية: منع التجول الكامل يبدأ من الساعة الـ5 عصر اليوم

أكد المتحدث الأمني لوزارة الداخلية السعودية، المقدم طلال الشلهوب، اليوم الجمعة، أن التصاريح الورقية للتنقل أثناء فترة "منع التجول" لا تزال سارية المفعول، ولن تلغى إلا بإعلان رسمي.



وقال "الشلهوب" خلال المؤتمر الصحافي اليومي: "تبدأ الجهات الأمنية عند الساعة الخامسة من عصر اليوم الجمعة تطبيق القرار الذي سبق الإعلان عنه بمنع التجول الكامل طوال اليوم في مدن ومناطق المملكة كافة حتى نهاية يوم الأربعاء 4 شوال 1441 هجرية الموافق 27 مايو 2020".



وأضاف: "نهيب بجميع الأفراد والكيانات إلى التقيد التام بالتعليمات المعتمدة المتصلة باشتراطات السلامة الصحيّة لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد، وقواعد التباعد الاجتماعي ومنع التجمعات بجميع صورها وأشكالها وأماكن حدوثها".

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وتابع "الشلهوب": "نؤكد ضرورة الاستمرار في الالتزام بتعليمات منع التجول وإجراءات التباعد الاجتماعي ومن ذلك منع التجمعات لعدد خمسة أشخاص فأكثر وفقًا للائحة الحد من التجمّعات التي أعلنتها وزارة الداخلية في 14 رمضان الجاري".وشدد متحدث الداخلية على أنه "سيقوم رجال الأمن بمتابعة الالتزام بذلك في الأحياء السكنية ومواقع الاستراحات وغيرها من المناطق العامة، كذلك في القرى والهجر والمراكز لضبط أي مخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها".وأشار إلى "استمرار السماح بالأنشطة الاقتصادية والتجارية المستثناة بقرارات سابقة، وفق التعليمات والاشتراطات المنظمة لذلك المعلن عنها سابقًا، مثل نشاط المطاعم من الساعة السادسة صباحاً حتى الساعة 10 مساءً وتقتصر الخدمة عبر الطلبات الخارجية عبر أسطولها الخاص أو عبر خدمة التوصيل عبر التطبيقات".وأوضح "الشلهوب" أن "الأرقام ذات الصلة بالحالات الطارئة على الهاتف رقم 999 في مختلف المناطق، والرقم 911 في منطقة مكة المكرمة، كذلك لتلقي البلاغات عن مخالفات منع التجول ومخالفات لائحة الحد من التجمعات".وختم متحدث الداخلية، بأن "خدمات وزارة الداخلية المقدمة للمواطن والمقيم متاحة عبر منصة أبشر للاستفادة من خدمات وزارة الداخلية أو قطاعاتها الأمنية المختلفة".