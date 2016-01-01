

93 ألف وفاة بكورونا في أميركا.. وترمب ينكس الأعلام 93 ألف وفاة بكورونا في أميركا.. وترمب ينكس الأعلام

أحصت المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الخميس، 1397 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، فيما أعلن الرئيس دونالد ترمب عزمه تنكيس الأعلام الأميركية.



وذكرت فرانس برس أن ترمب يعتزم تنكيس الأعلام تكريما لضحايا الوباء الفتاك الذي زاد عددهم عن 93 ألف وفاة.



وقال ترمب إنه أمر بتنكيس الأعلام فوق المباني الفيدرالية في الولايات المتحدة لثلاثة أيام.

وغرد على تويتر "سأنكس الأعلام على المباني الفيدرالية والمعالم الوطنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، تخليدا لذكرى الأميركيين الذين فقدناهم بسبب فيروس كورونا".وتعرض الرئيس الأميركي إلى انتقادات عدة داخلية تتهمه بالتأخر في التعامل مع كورونا الذي فتك بالأميركيين، فيما شن من جهته هجوما حادا على الصين التي انطلق منها الفيروس، بدعوى إخفائها حقيقته المميتة عن العالم.وتعتبر الولايات المتحدة أكثر دول العالم تضررا من الوباء، بتسجيلها 1.5 مليون إصابة وأكثر من 93 ألف وفاة حتى يوم الخميس، وفق تعداد لجامعة جونز هوبكنز.



