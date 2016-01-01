لن تتوقع.. زيت الأفوكادو يساعد على خسارة الوزن بشكل هائل



زيت الأفوكادو زيت الأفوكادو



يحتوي زيت الأفوكادو على كميات كبيرة من العناصر الغذائية التى يحتاجها الجسم، كما يحتوي الزيت على درجة عالية من من النقاء مما يجعله صحيًا، مقارنة بأنواع الزيوت الأخرى.



وفقا لموقع "boldsky" إليكم أهم فوائد زيت الأفوكادو:



- يحسن صحة القلب

زيت الأفوكادو مصدر غني لبيتا سيتوستيرول، ويمكن لجسمنا استخدام هذا الكوليسترول في تحويل أقل للدهون الصحية بحيث يحدث قدر أقل من الضرر للخلايا، الزيت مضاد للالتهابات بطبيعته ويحمي جدران الشرايين من أي ضرر، كما أنه يساعد على تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب الناتجة عن ترسبات البلاك إلى جانب ذلك، تؤدي كمية أقل من الالتهاب إلى استقرار مستوى ضغط الدم أيضًا.

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- يعزز الجهاز الهضميإضافة زيت الأفوكادو إلى طعامك اليومي يقلل من الانتفاخ وحرقة المعدة وتكوين الغاز وعسر الهضم وما إلى ذلك، يساعد وجود الأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة في زيت الأفوكادو على هضم الطعام بسهولة، تناول الزيت بانتظام لتحسين عمل الجهاز الهضمي.- يساعد على فقدان الوزنثبت أن زيت الأفوكادو يساعد على حرق الدهون المخزنة في جسمك، إن وجود كمية عالية من حمض الأوليك في زيت الأفوكادو يمكن أن يحرق الدهون المخزنة عند استهلاكها ، إلى جانب اتباع نظام تمرين مناسب واتباع نظام غذائي مناسب، تساعد الطبيعة السميكة للزيت في إشباع معدتك لفترة أطول من الوقت، إلى جانب ذلك ، فإن وجود الأحماض الدهنية الأساسية والفيتامينات في الأفوكادو يساعد في تحسين عملية الهضم ويتلقى الجسم كمية كافية من الطاقة للقيام بالأنشطة البدنية، ويمكنك استخدامه للطبخ أو تتبيلة السلطة مع الخل والخضراوات.- يزيل السموم من الجسميساعد زيت الأفوكادو أيضًا على تنقية الجسم عن طريق إزالة السموم الضارة، وهو مصدر طبيعي للمغنيسيوم الصحي للغاية المعروف باسم الكلوروفيل، ويعزز وجود هذه المادة إزالة المعادن الثقيلة والسموم مثل الرصاص والزئبق من الدماغ والكبد والكلى وأعضاء الجسم الأخرى.- يقلل الالتهابيمكن أن يكون زيت الأفوكادو علاجًا للحكة والالتهاب الناجم عن حروق الشمس ، ولدغات الحشرات ، والقشرة ، والأكزيما ، والصدفية ، والكعوب المتشققة ، إن وجود حمض الأوليك الأحادي غير المشبع ، عند تطبيقه على المنطقة المصابة ، يمكن أن يوفر راحة كبيرة ، ويمكن للأشخاص الذين يعانون من الصدفية استخدام مزيج من زيت الأفوكادو ومصل فيتامين ب 12 وتطبيقه بانتظام على البقع.