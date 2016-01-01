تعتبر الطماطم أكثر استخدامًا في الطعام وإعداد الوجبات، فهي لا تخلو من طريقة تحضير أي أكلة، كما أن لها بعض الفوائد التي لا غنى عنها، وبالرغم من ذلك حذر الكثير من الأطباء حول العالم من أن الطماطم مرتبطة بتكوين حصوات الكلى.
وأشار موقع timesofindia إلى أن هناك عدة أنواع من حصوات الكلى وأكثرها شيوعًا هي حصوات الكالسيوم، وتتشكل بسبب ترسب كمية كبيرة من أكسالات الكالسيوم في الكلى، والأكسالات هي مادة طبيعية موجودة في أنواع مختلفة من الخضار والفواكه، علاوة على ذلك، حتى الكبد ينتج كمية معينة من الكالسيوم يوميًا.
كما تمتص عظامنا وعضلاتنا الكالسيوم من الدم، وعندما تتجاوز كمية هذه العناصر الغذائية في الدم، يتم نقلها إلى الكلية لتطردها مع البول، ولكن في بعض الأحيان تكون الكلى غير قادرة على إزالة الكالسيوم الزائد من الجسم، والذي يبدأ بالتراكم تدريجيًا ويأخذ شكل حجر وحصوات.
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التعليقات على غنية بأملاح الأوكسالات.. احذر الإفراط في تناول الطماطم
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