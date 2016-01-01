بالخطوات.. طريقة عمل كبيبة شامي بالمكسرات .. فيديو

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كبيبة شامي بالمكسرات


تعد الكبيبة من الأكلات الشهية و اللذيذة التى يحرص الكثير من الأشخاص على إعدادها و تحضيرها فى المنزل نظرا لمذاقها الذى لا يقاوم، ونقدم لك طريقة عمل كبيبة شامي بالمكسرات من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.

مقادير كبيبة شامي بالمكسرات
لحمة مفرومة
برغل
بصل
قرفة
ملح
فلفل
دبس رمان
لوز
زيت
زبيب
بطاطس للتقديم

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طريقة عمل كبيبة شامي على طريقة الشيف شربيني

طريقة تحضير كبيبة شامي بالمكسرات
تخلط اللحمة المفرومة وتتبل بالقرفة والتوابل وقليل من دبس الرمان
نأخذ جزءا من اللحمة نضع معه البرغل
ثم يكور على شكل الكبيبة ويحشى باللحمة المفرومة الباقية مع المكسرات
تقلى في الزيت وتقدم

المصدر: elbalad

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