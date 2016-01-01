بالخطوات.. طريقة عمل كبيبة شامي بالمكسرات .. فيديو

تعد الكبيبة من الأكلات الشهية و اللذيذة التى يحرص الكثير من الأشخاص على إعدادها و تحضيرها فى المنزل نظرا لمذاقها الذى لا يقاوم، ونقدم لك طريقة عمل كبيبة شامي بالمكسرات من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.
مقادير كبيبة شامي بالمكسرات
لحمة مفرومة
برغل
بصل
قرفة
ملح
فلفل
دبس رمان
لوز
زيت
زبيب
بطاطس للتقديم
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طريقة عمل كبيبة شامي على طريقة الشيف شربيني
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