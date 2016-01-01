بالخطوات.. طريقة عمل كبيبة شامي بالمكسرات .. فيديو



كبيبة شامي بالمكسرات كبيبة شامي بالمكسرات



تعد الكبيبة من الأكلات الشهية و اللذيذة التى يحرص الكثير من الأشخاص على إعدادها و تحضيرها فى المنزل نظرا لمذاقها الذى لا يقاوم، ونقدم لك طريقة عمل كبيبة شامي بالمكسرات من مطبخ الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.



مقادير كبيبة شامي بالمكسرات

لحمة مفرومة

برغل

بصل

قرفة

ملح

فلفل

دبس رمان

لوز

زيت

زبيب

بطاطس للتقديم



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طريقة تحضير كبيبة شامي بالمكسراتتخلط اللحمة المفرومة وتتبل بالقرفة والتوابل وقليل من دبس الرماننأخذ جزءا من اللحمة نضع معه البرغلثم يكور على شكل الكبيبة ويحشى باللحمة المفرومة الباقية مع المكسراتتقلى في الزيت وتقدم