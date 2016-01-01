تغذية ورياضة.. 5 نصائح تساعد على زيادة طول الطفل



نصائح تساعد على زيادة طول الطفل نصائح تساعد على زيادة طول الطفل

تعانى بعض الأمهات من مشكلة قصر القامة عند أطفالهن، فى بعض الأحيان يكون قصر القامة نتيجة عدم تناول الأطعمة الصحية، وعدم ممارسة الأنشطة الرياضية التى تعمل على زيادة طول الأطفال.



لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية، استشارية التغذية، بعض النصائح التى تساعد على زيادة الطول عند الاطفال ...



- الحصول على كمية كافية من فيتامين د ، والذي يوجد في البيض و السمك ومنتجات الألبان و المشروم

- الحصول على قدر كافي من النوم ما بين 12-10 ساعة يوميًا .

- تناول أطعمة تحتوي على الزنك المتوفرة فى البسلة و البيض و الشوكولاتة و المحار الفاصولياء.

- تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم مثل الخضروات و التونة والسردين و منتجات الألبان.

-ممارسة بعض أنواع الرياضة كالسباحة والوثب بالحبل و كرة السلة و الجري وتمارين التمدد .

