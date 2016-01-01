بدون علاج.. حيلة رخيصة تخلصك من لدغة الناموس



حيلة رخيصة تخلصك من لدغة الناموس حيلة رخيصة تخلصك من لدغة الناموس

مع بدء الصيف وانتشار الذباب و الناموس، يعاني الكثير من لدغات الناموس على الجلد التي تسبب حكة واحمرار والتهاب مؤقت، والبعض يستخدم لها كريمات طبية لتقليل التهاب اللدغة.



نصح موقع articleskill باستخدام بيكربونات الصوديوم في علاج احمرار وحكة الجلد الناتجة عن لدغة الحشرات والناموس؛ لأن معظم الكريمات الخاصة بهذا الأمر تحتوي على نسبة من صودا الخبز، لذا يمكن استخدامها بشكل مباشر بدلًا من الكريمات.



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طريقة استخدام بيكربونات الصوديوم في علاج لدغة الحشراتاخلطي ملعقة من بيكربونات الصوديوم مع قليل من قطرات الماءاخلطيهم جيدا حتى تحصلي على عجينة متماسكةقومي بوضع هذا الخليط على مكان لدغة الحشراتاتركيه لمدة دقائق وكرري التجربة مرتين في اليوم حتى تقل الحكة والالتهاب.