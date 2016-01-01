أعمال باطلة.. تفسير الشعراوي لقوله "الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ".. فيديو

تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة، عن تفسير قوله تعالى "الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا".
وقال الشعراوي، في فيديو له، إن بعض الناس يفعلون الأعمال الصالحة ويظنون أنهم فعلوا خيرا وأعمالهم قبلت عند الله، ولكن لا تقبل عند الله بسبب أنها ليست ابتغاء وجه الله تعالى ، فمثلهم مثل من لا يؤمن الله ويعمل الخير فهي لا تكون من أجل مرضاة الله.
وأشار إلى أن معنى قوله "الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ" يعني أنه باطل وليست فيه منعة لصاحبه، منوها أن الأعمال الباطلة ليس لها في الآخرة من نصيب،ولا ينبغي لأحد من النار أن يدخل النار وله حق عند أحد من أهل الجنة إلا ويقصها الله له قبل دخوله النار.
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التعليقات على أعمال باطلة.. تفسير الشعراوي لقوله "الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ".. فيديو
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