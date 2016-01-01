أعمال باطلة.. تفسير الشعراوي لقوله "الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ".. فيديو

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صورة الخبر: الشيخ محمد متولي الشعراوي
الشيخ محمد متولي الشعراوي

تحدث الشيخ محمد متولي الشعراوي، إمام الدعاة، عن تفسير قوله تعالى "الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا".

وقال الشعراوي، في فيديو له، إن بعض الناس يفعلون الأعمال الصالحة ويظنون أنهم فعلوا خيرا وأعمالهم قبلت عند الله، ولكن لا تقبل عند الله بسبب أنها ليست ابتغاء وجه الله تعالى ، فمثلهم مثل من لا يؤمن الله ويعمل الخير فهي لا تكون من أجل مرضاة الله.

وأشار إلى أن معنى قوله "الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ" يعني أنه باطل وليست فيه منعة لصاحبه، منوها أن الأعمال الباطلة ليس لها في الآخرة من نصيب،ولا ينبغي لأحد من النار أن يدخل النار وله حق عند أحد من أهل الجنة إلا ويقصها الله له قبل دخوله النار.

واوضح، أن هؤلاء أخذوا أجرهم من عند الناس لأنهم فعلوها من أجلهم وليس من أجل الله.

وتابع: الكافر الذي يفعل الخير والأعمال الصالحة يأخذ أجره عليها في الدنيا فقط وليس في الأخرة.

المصدر: elbalad

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