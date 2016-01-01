تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان الكثيف في سماء مدينة كراتشي عقب تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية.
وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إن طائرة الركاب المحطمة كان على متنها 107 ركابا، وسقطت بالقرب من منطقة سكنية بمدينة كراتشي.
فيما ذكرت تقارير محلية أن الطائرة المنكوبة من طراز إيرباص ايه 320 التي تديرها الدولة كانت متجهة من العاصمة الباكستانية لاهور إلى مطار جناح الدولي.
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التعليقات على شاهد.. اللقطات الأولى من تحطم طائرة باكستانية تقل 107 ركاب
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