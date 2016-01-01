شاهد.. اللقطات الأولى من تحطم طائرة باكستانية تقل 107 ركاب

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تحطم طائرة باكستانية تقل 107 ركاب

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر تصاعد الدخان الكثيف في سماء مدينة كراتشي عقب تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الباكستانية.

وقال متحدث باسم الخطوط الجوية الباكستانية إن طائرة الركاب المحطمة كان على متنها 107 ركابا، وسقطت بالقرب من منطقة سكنية بمدينة كراتشي.

فيما ذكرت تقارير محلية أن الطائرة المنكوبة من طراز إيرباص ايه 320 التي تديرها الدولة كانت متجهة من العاصمة الباكستانية لاهور إلى مطار جناح الدولي.

ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز"، يخشى أن يكون هناك المزيد من الضحايا حيث سقطت الطائرة على منطقة سكنية في مدينة كراتشي.

وأظهرت محطة جيو التلفزيونية المحلية حشودًا بالقرب من الحادث الذي بدا أنه بمنطقة مكتظة بالسكان، فيما ظهرت سيارات إسعاف تحاول شق طريقها للقيام بواجبها في عمليات الإنقاذ.

https://twitter.com/i/status/1263776481865543687

المصدر: سكاي نيوز

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