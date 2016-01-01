أستاذ مناعة: دول العالم تتجه للتعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

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قال عبد الجواد هاشم أستاذ المايكروبايولجي والمناعة، إن جمبع دول العالم حاليا تتجه للتعايش مع فيروس كورونا مع تشديد الإجراءات الاحترازية.



وأضاف عبد الجواد هاشم عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن الإجراءات الأحترازية إجبارية وليست إختيارية، موضحا أن فيروس كورونا فيروس تنفسي يتنقل عبر الرذاذ، وهو ما يزيد أنتقالة في الأماكن المغلقة.



وأشار هاشم إلى أنه لابد من إرتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، لافتا إلى أن تأثير كورونا علي كبار السن أكثر من الشباب .

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وأوضح هاشم أن الخطورة تكمن في نقل العدوى من صغار السن ، إلى كبار السن، لافتا إلى أن الغلاف الدهني المحيط بفيروس كورونا، لا يتفكك إلا بمذيب عضوي مثل الكحول .وتابع أن المذيب العضوي الثاني هو الصابون، ولذلك فإن استعمال الصابون هام جدا، موضحا أن الأسطح مثل المناديل والمخدات والفوط من أكثر الأسطح الناقلة لفيروس كورونا، نظرا لوجود رذاذ التنفس عليها.