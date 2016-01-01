قال عبد الجواد هاشم أستاذ المايكروبايولجي والمناعة، إن جمبع دول العالم حاليا تتجه للتعايش مع فيروس كورونا مع تشديد الإجراءات الاحترازية.
وأضاف عبد الجواد هاشم عبر مداخلة هاتفية لـ إكسترا نيوز، أن الإجراءات الأحترازية إجبارية وليست إختيارية، موضحا أن فيروس كورونا فيروس تنفسي يتنقل عبر الرذاذ، وهو ما يزيد أنتقالة في الأماكن المغلقة.
وأشار هاشم إلى أنه لابد من إرتداء الكمامات في الأماكن المغلقة، لافتا إلى أن تأثير كورونا علي كبار السن أكثر من الشباب .
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أستاذ مناعة: دول العالم تتجه للتعايش مع فيروس كورونا.. فيديو
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق