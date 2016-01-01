طريقة عمل ترمس العيد لأميرة شنب



طريقة عمل ترمس العيد طريقة عمل ترمس العيد



نقدم لكم طريقة عمل ترمس العيد بخطوات الشيف أميرة شنب مقدمة برنامج أميرة في المطبخ على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير ترمس العيد

ترمس

شطة

عصير ليمون

ملح فلفل

كمون

زيت ذرة



طريقة عمل ترمس العيد

* ضعي الترمس على نار متوسطة مع الماء حتى يغلي.

اضيفي عصير الليمون و الملح و الفلفل و الشطة و الكمون قرب النضج ثم زيت الذرة ويقدم.

