لا تتجاهلها.. خطوات قبل وبعد حقن دوالي الساقين



خطوات قبل وبعد حقن دوالي الساقين خطوات قبل وبعد حقن دوالي الساقين

قال الدكتور وليد الدالي أستاذ جراحة الأوعية الدموية وعلاج القدم السكرى بجامعة القاهرة، إن علاج دوالي الساقين بالحقن هي تقنية طبية لعلاج دوالي الساقين بالإبر يتم من خلالها حقن مادة داخل الوريد المصاب للتخلص من الانسداد وامتصاص الدم مرة أخرى، ويتم استخدام أربطة ضاغطة أثناء وبعد الحقن لمساعدة جدران الأوعية الدموية على الالتصاق ببعضها ومن ثم تختفي ولا تعود للظهور مرة أخرى.



وأضاف الدالي أن علاج دوالي الساقين بالحقن سيخفف الشعور بالألم بشكل ملحوظ بالإضافة إلى تحسن شكل الساق، حيث يتم العلاج على أكثر من جلسة وفقًا لحالة المريض، الذي يعاني من تضخم وتورم في الأوعية الدموية نتيجة تجمع الدم بها بدلًا من إعادة ضخه إلى القلب، وبالتالي تحدث الإصابة بالدوالي التي يظهر شكلها في شعيرات ذات لون أزرق وأحمر على الساقين وتكون أحيانًا بارزة عن الجلد.



وأشار إلى أنه قبل إجراء علاج دوالي الساقين بالحقن سيتم عمل أشعة دوبلر لمعرفة هل هناك ارتجاع رئيسي لا بد من علاجه قبل الحقن أم لا، وفي حال كانت الدوالي سطحية تحت الجلد سيتم إجراء الحقن مع إمكانية عودة المريض إلى منزله مباشرة بعد الانتهاء، ولكن مع مراعاة بعض الأمور التي يجب اتباعها حيث الابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس لتجنب الإصابة بالتصبغات الجلدية، وكذلك تجنب الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، والالتزام بالدهانات والكريمات الموصوفة طبيا لمدة 6 إلى 8 أسابيع، مع مراعاة التحرك والمشي داخل المنزل بشكل طبيعي كل ربع ساعة بعد الحقن.

