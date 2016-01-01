أعلن الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اقالة الدكتور أحمد السرسي مدير مستشفيات حميات منوف.
جاء ذلك نظرا لتصرفه غير المسؤول باعطائه اذن خروج لعدد من المرضي المصابين بكورونا بالمستشفي .
وتابع :" اننا نعمل وفق منظومة طبية شاملة ولا يسمح لأحد بالتصرف بشكل منفرد الا بعد التشاور للوصول لأفضل الحلول خصوصا في مثل هذه الظروف".
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التعليقات على أول رد فعل.. إقالة مدير حميات منوف بعد صرف مرضى كورونا من المستشفى
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