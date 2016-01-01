أول رد فعل.. إقالة مدير حميات منوف بعد صرف مرضى كورونا من المستشفى

آخر الأخباراخبار مصر › أول رد فعل.. إقالة مدير حميات منوف بعد صرف مرضى كورونا من المستشفى

صورة الخبر: مستشفيات حميات منوف
مستشفيات حميات منوف

أعلن الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اقالة الدكتور أحمد السرسي مدير مستشفيات حميات منوف.

جاء ذلك نظرا لتصرفه غير المسؤول باعطائه اذن خروج لعدد من المرضي المصابين بكورونا بالمستشفي .

وتابع :" اننا نعمل وفق منظومة طبية شاملة ولا يسمح لأحد بالتصرف بشكل منفرد الا بعد التشاور للوصول لأفضل الحلول خصوصا في مثل هذه الظروف".

كما تم تكليف الدكتور انور محفوظ أخصائي الحميات بالمستشفي ليحل مكانه في إدارة المستشفي.

وتقدم الدكتور نصيف الحفناوي وكيل الصحة بالمنوفية بالاعتذار للمرضي وذويهم لما بدر من تصرف غير مسؤول.

المصدر: elbalad

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أول رد فعل.. إقالة مدير حميات منوف بعد صرف مرضى كورونا من المستشفى

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
62745

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager