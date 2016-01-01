أول رد فعل.. إقالة مدير حميات منوف بعد صرف مرضى كورونا من المستشفى



مستشفيات حميات منوف مستشفيات حميات منوف

أعلن الدكتور نصيف الحفناوي وكيل وزارة الصحة بالمنوفية اقالة الدكتور أحمد السرسي مدير مستشفيات حميات منوف.



جاء ذلك نظرا لتصرفه غير المسؤول باعطائه اذن خروج لعدد من المرضي المصابين بكورونا بالمستشفي .



وتابع :" اننا نعمل وفق منظومة طبية شاملة ولا يسمح لأحد بالتصرف بشكل منفرد الا بعد التشاور للوصول لأفضل الحلول خصوصا في مثل هذه الظروف".

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كما تم تكليف الدكتور انور محفوظ أخصائي الحميات بالمستشفي ليحل مكانه في إدارة المستشفي.وتقدم الدكتور نصيف الحفناوي وكيل الصحة بالمنوفية بالاعتذار للمرضي وذويهم لما بدر من تصرف غير مسؤول.